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Пожарные спасли мужчину в Алматы из горящей квартиры

В двухкомнатной квартире горела мебель и домашние вещи.

Фото : ДЧС Алматы1 января 2021, 17:08

Пожарные Алмалинского района Алматы спасли 30-летнего мужчину из горящей квартиры многоэтажки, сообщает zakon.kz.

01 января 2021года в 11:29 на пульт 101 ДЧС стали поступать звонки о пожаре в Алмалинском районе, по ул.Толе би, д.212. К моменту прибытия первых подразделений ПЧ № 9, в 11:36, происходило сильное задымление в квартире девятиэтажного жилого дома.

Жители нижних этажей успели покинуть свои дома. Из окна квартиры 4 этажа звал о помощи мужчина, готовый прыгнуть вниз. Гражданин Р. 1991 года рождения, не мог самостоятельно выбраться из- за того, что путь к выходу был отрезан из-за густого дыма.

В двухкомнатной квартире открытым пламенем горела мебель и домашние вещи. Вскрыв запертую дверь, звено газодымозащитной службы проникло в горящую квартиру. С применением спасательного колпака, 30 летний алматинец был спасен и передан бригаде СМП. Жители вышележащих этажей были эвакуированы.

Пожар ликвидировали в 11:44, за 8 минут с момента прибытия. В тушении пожара было задействовано 3 ед.техники,11 чел личного состава. В настоящее время жизни и здоровью алматинца ничто не угрожает, от госпитализации он отказался.


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