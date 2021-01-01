125 человек эвакуировали из-за пожара в магазине Петропавловска

Пострадавших в результате крупного пожара нет. Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются

В Петропавловске перед Новым годом сгорел большой магазин, расположенный на первом этаже пятиэтажки. Пожарным пришлось в 30-градусный мороз эвакуировать из квартир 125 жителей дома, передает Sputnik Казахстан.

В департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области сообщили, что 31 декабря, в 19 часов 15 минут, на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в магазине "Караван" по улице Нурсултана Назарбаева, 246, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

"В 19 часов 19 минут по прибытию к месту ЧП пожарных подразделений было обнаружено, что в помещении магазина горят бутики, реализующие товары домашнего потребления, наблюдается сильное задымление. Пожарные подразделения приступили к ликвидации пожара, одновременно была произведена эвакуация из всех четырех подъездов дома 125 жильцов, из них 25 детей (магазин на момент сообщения о пожаре был закрыт)", - проинформировали в ведомстве.

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К слову, в предновогодний вечер в Петропавловске было 30 градусов мороза. Полицейские подразделения оцепили место ЧС и вместе с огнеборцами рассаживали эвакуируемых в четыре автобуса, предоставленных местными исполнительными органами, и "вахтовку" спасателей, которые использовались как пункты обогрева.

Пожар был ликвидирован в 20 часов 18 минут. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 39 квадратных метров (уничтожены и пострадали от огня торговые ряды и товары, наблюдается общее закопчение помещения). После ликвидации пожара эвакуированные жители вернулись в свои квартиры.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В ликвидации пожара были задействованы 12 единиц техники и более 40 человек личного состава областной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

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