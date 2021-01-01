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В ЮНИСЕФ подсчитали сколько проживут родившиеся в 2021 году дети

Средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года.

Фото : New Statesman1 января 2021, 19:59

Дети, рожденные 1 января 2021 года, будут жить в 22 веке, сообщает zakon.kz.

Такой прогноз опубликовал детский фонд ООН ЮНИСЕФ, передает РИА "Новости".

Средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года.

Первый ребенок появился на свет на архипелаге Фиджи в тихом Океане. Ожидается, что в первый день 2021 года родится 371 тыс. детей. Причем, больше всего – в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, а также в Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго, говорят данные статистики фонда.

Дети, которые родились сегодня, унаследуют тот мир, который мы для них сейчас строим. Так пусть этот год станет годом, когда мы начнем строить мир, где царит справедливость, безопасность и здоровье, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.


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