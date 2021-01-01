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Красивое видео тысяч зимующих на Каспии лебедей появилось в Сети

Автор - Азамат Сарсенбаев, ставший известным после публикации видео о фламинго.

Фото : Кадр из видео1 января 2021, 20:17

Первый день нового года в Актау выглядит так, сообщает zakon.kz.

"Более 100 000 лебедей зимуют в Мангистауской земле, даже я, всю жизнь прожив на этой земле, не видел ничего подобного", - пишет автор видео Азамат Сарсенбаев.

Когда снимал, непроизвольно дрожали руки и перехватывало дыхания от переполняемых эмоции. Это просто неописуемое зрелище.

Азамат посвятил видео всем казахстанцам которые живут заграницей, с надеждой на то, что те, кто посмотрят эти кадры, хоть на миг почувствует близость родины.


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