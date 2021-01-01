Банковский работник оформил крупный кредит на чужое имя
Проводится досудебное расследование.
Фото : Le Comptoir Sécu1 января 2021, 22:40
30-летний работник одного из банков города Аксай оформил кредит на 5 миллионов тенге. Но не на себя, сообщает zakon.kz.
Крупный кредит был оформлен на постороннего человека без его ведома и согласия, передает портал Мой Город.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество , - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Успел ли банкир потрать деньги, в полиции не сообщили.
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