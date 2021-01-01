15+ стран, в которых наряжают новогодние елки совсем не так, как у нас

Сегодня, в эпоху глобализации, может показаться, что украшают праздничное дерево везде более-менее одинаково: гирляндами, мишурой, игрушками на любой вкус и цвет. Однако если внимательно изучить традиции разных стран и посмотреть фотографии елок, которые выкладывают в соцсетях пользователи со всего мира, становится ясно, что во многих государствах есть свои уникальные елочные украшения.

Как же выглядят пушистые красавицы и новогодние декорации в разных уголках земного шара. Плюс довольно неожиданный бонус из Мексики.

1. Франция — красные яблоки

Если для нас красные яблоки — просто яблоки, то для французов это елочная игрушка, которая вызывает ассоциации с эдемским садом и Адамом и Евой. Кроме того, с давних пор для крестьян это символ урожая, он несет в дом благополучие. Правда, однажды, в год, когда яблоки не уродились, вместо них на елки пришлось вешать шарики. С тех пор и пошла традиция украшать новогоднее дерево стеклянными и деревянными репликами.

2. Германия — настоящие свечи

В каждом регионе Германии есть свои особые традиции украшения елок, но одна остается неизменной повсеместно: именно в этой стране принято ставить на праздничное дерево настоящие свечи. Этот обычай берет начало аж в XVI веке, когда Мартин Лютер украсил первую рождественскую ель огнями, символизирующими звезды на небе. Конечно, это очень красиво, но довольно небезопасно, поэтому отличной заменой восковым свечам могут послужить электрические.

3. Греция — гранаты

Греки наряду с елкой любят наряжать гранатовые деревья и вешать игрушки в форме граната. Также есть традиция, согласно которой в полночь хозяин дома должен выйти во двор и разбить об стену гранатовый плод. Если зернышки разлетятся по всему двору, то год будет удачный.

4. Испания — "эль каганер"

Помимо елок испанцы ставят в своем доме миниатюрные модели рождественских вертепов. Также у каталонцев популярен "эль каганер" (El Caganer) — фигурка крестьянина, который сидит на корточках и испражняется. Предполагается, что это удобрение земли на будущий год. Многим приезжим эта игрушка кажется довольно странной, но для местных ее присутствие в доме на Рождество — древняя традиция. Часто такие гигантские куклы украшают торговые центры и улицы городов.

Еще одно необычное новогоднее украшение из Испании — "тио де Надаль" (Tió de Nadal — "рождественское полено"). Оно представляет собой полено в шляпе, с нарисованным лицом и маленькими ножками.

5. Швеция — гирлянды из флагов страны

Шведы обычным елочным игрушкам предпочитают деревянные фигурки, а также частенько вешают на елку маленькие флаги своей любимой страны. Также в Швеции на Рождество принято ставить на подоконник далекарлийскую деревянную лошадку — символ королевства.

6. Дания — бумажные сердечки

Датчане к Новому году мастерят бумажные сердечки, как правило, из белой и красной бумаги. По-датски эта игрушка называется julehjerte ("рождественское сердце"). По легенде, первое такое украшение сделал Ханс Кристиан Андерсен.

7. Финляндия — химмели

С давних времен солома символизирует для финнов урожай, поэтому ею украшают не только елку, но и дом. Наиболее популярные соломенные игрушки — козлы, куколки, снежинки и химмели.

По сути химмели — это такой мобиль из соломы, который может быть любой геометрической формы.

8. Норвегия — фигурки ниссе

Ниссе — это мифологическое существо из норвежского фольклора, похожее одновременно на гнома и на Санта-Клауса. У них длинные седые бороды и огромные остроконечные шляпы. По легенде, эти существа живут на чердаках и в конюшнях, а под Рождество приносят детям подарки.

9. Нидерланды — печенье kerstkransjes

У жителей этой страны Новый год, Рождество и вкусная еда идут рука об руку, поэтому на елки голландцы вешают особое печенье под названием kerstkransjes — "рождественский венок". И по форме как раз его оно и напоминает.

10. Исландия — Йольские гномы (Yule Lads)

В Исландии вместо Санта-Клауса к детям приходят 13 рождественских гномов, которые называются Yule Lads. Они оставляют подарки в башмаках, которые ребятишки заранее ставят на подоконник. Так что по традиции фигурками этих гномов исландцы чаще всего и украшают елку.

11. Австралия — игрушки из ракушек

Новый год в Австралии не снежный, а солнечный, и наступает летом. Поэтому австралийцы вешают на елки (или пальмы) летние символы — морские звезды, разнообразные игрушки из ракушек и цветы.

12. Америка — гирлянды из попкорна и J-образные леденцы

Помимо стандартных украшений на елках американцев можно часто увидеть леденцы в форме буквы J, которые символизируют 1-ю букву в слове Jesus. Кроме того, такая конфетка напоминает посох пастухов, которые посещали младенца Иисуса.

А еще с давних пор многие американские семьи придерживаются традиции наряжать свое рождественское дерево в гирлянды из попкорна на веревочке. Раньше такими бусами увешивали елки на улице, чтобы зернышками могли полакомиться птицы.

13. Великобритания — венки из омелы

Многие жители этой страны украшают свои дома и елки венками и прочими поделками из листьев омелы, падуба, плюща и других вечнозеленых растений.

14. Китай — мандариновые деревья

Часто вместо елок в Китае наряжают мандариновые или апельсиновые деревья, плоды которых символизируют солнце. А украшают их, как правило, поделками из бумаги, засахаренными фруктами и цветами, которые, по преданию, несут в дом благополучие и любовь. Кроме того, на праздничное дерево в этой стране принято вешать написанные от руки пожелания.

15. Япония — оригами

В Японии очень популярны фигурки из бумаги — оригами. Это могут быть птицы, гирлянды, фонарики или веера.

Бонус: Мексика — Ночь редиса

23 декабря в мексиканском городе Оахака проходит ежегодный праздник под названием Ночь редиса. В этот день жители вырезают из редиски самые разнообразные и невероятные фигуры и выставляют их на рождественской ярмарке.

Источник: AdMe