Прогноз погоды на 2 января: в Алматы облачно, в области - шторм

В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение.

Облачную погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алматы 2 января, передает zakon.kz.

Днем температура воздуха ожидается в районе -6..-8 градусов, ночью похолодает до -13 -15 градусов. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду, - говорится в прогнозе РГП "Казгидромет".

В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области до 30 градусов мороза.

Между в тем в некоторых регионах страны прогнозируются морозы до минус 43 градусов, и без осадков.

На большую часть территории Казахстана сохранит влияние отрог Северного антициклона, поэтому погода преимущественно будет без осадков. Лишь на северо-западе, юго-востоке и востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег.

Местами по республике ожидаются туман, на юге низовая метель.

Так, в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях штормовое предупреждение объявлено из-за сильных морозов - до минус 43 градусов.

В Нур-Султане днем температура воздуха будет в пределах 27-29 градусов ниже нуля, ночью опустится до 34 градусов.

В Шымкенте днем погода будет около нуля, ночью похолодает до минус 11 градусов.

В Шымкенте, Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.

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