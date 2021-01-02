Капитан "Барыса" стал лучшим снайпером-защитником года в КХЛ

Он провел 52 матча и набрал 31 (19+12) очко.

Защитник "Барыса" Даррен Диц показал впечатляющую результативность в 2020 году в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провел 52 матча и набрал 31 (19+12) очко. Среди защитников Диц стал лучшим снайпером в прошлом году. Также по итогам год капитан "Барыса» вошел в ТОП-5 самых результативных игроков в своем амплуа. Выше расположились Микко Лехтонен ("Йокерит») — 41 (15+26) очко, Филип Ларсен ("Салават Юлаев») — 33 (7+26) очка, Игорь Ожиганов (СКА) — 32 (7+25) очка и Юрки Йокипакка ("Сибирь») — 32 (6+26) о

чка.

Что касается выступления в нынешнем сезоне КХЛ, то Даррен Диц провел 31 матч и набрал 20 (12+8) очков.





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