В Кыргызстане предотвратили теракт в войсковой части
Задержанный состоит в международной террористической организации и намеревался совершить теракт по заданию главарей МТО.
Фото : пресс-служба2 января 2021, 10:24
В Кыргызстане удалось предотвратить совершение теракта в одной из войсковых частей. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ, передает zakon.kz.
Отмечается, что ГКНБ работал совместно со спецслужбой одной из соседних стран. В Ошской области задержали кыргызстанца 1998 года рождения, сообщает Sputnik.kg.
Установлено, что задержанный является членом международной террористической организации и по заданию главарей должен быть изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из войсковых частей области, — рассказали в ГКНБ.
В ходе обыска по месту проживания задержанного нашли комплект камуфляжной формы, разгрузочный жилет, военную обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания СИЗО Управления ГКНБ по Ошу и Ошской области.
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