В каких регионах Казахстана больше всего осужденных чиновников

В 2019 году в Казахстане осудили 749 человек, большая часть из которых столичные госслужащие.

По данным Агентства по противодействию коррупции, за 2019-2020 годы более 1 330 государственных служащих получили различные сроки, передает zakon.kz.

Как сообщает ИА "NewTimes.kz", по информации первого заместителя председателя антикоррупционного ведомства Олжаса Бектенова, в 2019 году в Казахстане осудили 749 человек, большая часть из которых столичные госслужащие (78 человек).

За 11 месяцев 2020 года в лидерах по осужденным за коррупцию чиновников — Шымкент. В мегаполисе осудили 83 человека.

Если говорить об общей статистике, то за взяточничество и хищение срок получили 587 казахстанцев "в галстуках". Точно сложно сказать, почему прошлогодняя цифра немного меньше той, что годом ранее. Может так сказалась пандемия?

В редакции вспомнили вспомнили не просто громкие, но и "оригинальные" истории задержания казахстанских коррупционеров, некоторые из которых, к слову, уже приговорены судом к тюремным срокам.

В июле 2020 года в городе Текели Алматинской области развернулась настоящая драма при задержании руководителя аппарата акима. Мужчину подозревали в получении взятки за покровительство местного общества инвалидов. В попытке скрыться от антикоррупционщиков он прыгнул в реку. Однако уплыть от правосудия ему не удалось. Более того, из-за этого случая подал в отставку аким Текели Бахтияр Унербаев.

Спустя месяц после этого события, необычное задержание попало на камеры видеонаблюдения в Костанайской области. Там, правда, ловили не государственного служащего, а начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС (колония "Черный беркут").

Его подозревали в получении взятки в размере миллиона тенге, якобы за общее покровительство осужденного. Воспользовавшись моментом, мужчина бросился наутек. Далеко сбежать не получилось.

Дело в отношении экс-акима Кызылординской области, наверное, можно назвать самым неоднозначным, учитывая показания подозреваемых и свидетелей. В судебном процессе Куанышбек Искаков, которого осудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", сказал, что не знал о существовании общественного фонда "Сыр мейірімі" (Фонд помощи Арыси).

По материалам уголовного дела, из этого ОФ выводились деньги на сторонние счета. Поверенный бывшего акима, что выступал посредником, отрицая вину, сказал: "Не знал, что в пакете находятся деньги. Подумал, что это мясо или рыба".

Ежегодно в Казахстане придумывают различные способы борьбы с коррупционерами — им блокируют счета, запрещают вылетать за пределы страны, у них конфискуют имущество, но воз и ныне там. За 11 месяцев 2020 года большая часть государственных служащих также осуждены за факты взяточничества — 279 и хищений — 194.

Недавно в Казахстане был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции". Согласно ему, теперь коррупционеры не смогут выйти из мест не столь отдаленных по УДО (условно-досрочное освобождение).

Правда, пока неизвестно, поможет ли это в борьбе со взяточничеством на всех уровнях. Время покажет.

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