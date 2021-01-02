За сутки нашли пропавших лошадей в Туркестанской области

Найденных лошадей стражи порядка вернули законному владельцу в сохранности.

В дежурную часть Арысского РОП обратился житель одного из аулов о том, что в предновогодние дни у него из конюшни пропали две полуторагодовалые лошади, передает zakon.kz.

На поиски пропавшего скота ориентировали участковых инспекторов полиции и других сотрудников районного отдела полиции. Стражи порядка провели тщательный подводный обход улиц и близлежащих территорий, прочесали соседние хозподворья и вольные пастбища, опросили односельчан и возможных очевидцев, а также осуществили другие поисковые мероприятия, - сообщили в ДП области.

В результате ОРМ участковые инспектора в течение суток обнаружили пропавших лошадей в 6 км. от дома на пастбище возле аула Дермене. Полицейские предположили, что лошади, возможно, заблудились из-за плохих погодных условий и густого тумана и ушли далеко от аула.

Найденных лошадей стражи порядка вернули законному владельцу в сохранности.

Стражи порядка нашли моих пропавших лошадей на пастбище возле аула Дермене. Благодаря их опыту и профессионализму лошади оказались в целости. Желаю сотрудникам полиции успехов на службе. Спасибо вам! - поблагодарил в свою очередь житель Арысского района.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять скотину на хозподворьях и пастбищах без присмотра.

Также по возможности следует укрепить конюшни и хозподворья надёжным ограждением и замками. Если же у Вас пропал или украли домашний скот, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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