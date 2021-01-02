55 пациентов с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии - Минздрав

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 262 пациента.

В Казахстане по состоянию на 2 января лечение от коронавируса продолжают получать 22 511 человек (10 312 КВИ+ и 12 199 КВИ-), из которых в стационарах находятся – 4 846 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 665 пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 262 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппарате ИВЛ - 50 пациентов, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в стране выявлено 747 заболевших COVID-19, 532 человека выздоровели . Также выявлено 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

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