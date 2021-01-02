Необычное имя дали новорожденной дочери сын Валерии и его жена
Снимок опубликовала в Instagram молодая мама.
Фото : instagram2 января 2021, 13:44
Сын певицы Валерии Арсений и его супруга Лиана показали фото своей новорожденной дочери и рассказали, как назвали девочку, передает zakon.kz.
Снимок опубликовала в Instagram молодая мама. Она сообщила, что девочку назвали Селин и объяснила почему.
Это сочетание имен ее родителей: Сеня + Лиана = Селин.
Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь, − написала Лиана.
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