Как прошли в столице первые дни нового года

В столице Казахстана зарегистрировано 27 преступлений, из них 20 раскрыто "по горячим следам".

В Нур-Султане новогодняя ночь и первые дни прошли спокойно. Об этом сообщили в Департаменте полиции столицы, передает zakon.kz.

Как известно, в период празднования Нового года сотрудники полиции работали в усиленном варианте несения службы, охраняя покой и безопасность граждан.

По словам начальника столичной полиции Ержана Саденова, в целом прошедшая новогодняя ночь и первые дни нового года прошли спокойно.

Особо тяжких преступлений не допущено. За данный период на территории столицы зарегистрировано 27 преступлений, из них 20 раскрыто "по горячим следам". На пульт экстренного вызова полиции "102" поступило более 2-х тысяч звонков от граждан. В основном это нарушения ПДД, нарушения тишины в ночное время и семейные скандалы, - сообщил он.

На дорогах столицы зафиксировано 126 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержано 9 водителей, в отношении которых возбуждено административное производство по ст.608 ч.1 КРКобАП.

"Уважаемые жители и гости столицы, поздравляю всех с наступившим Новым годом, желаю всем здоровья и счастья! Не совершайте противоправных действий, соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и своих близких!" - отметил руководитель столичной полиции.

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