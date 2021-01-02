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В Москве из детской больницы сбежала пациентка с коронавирусом

По данным источника, ранее девушка неоднократно покидала медучреждение.

Фото : rambler.ru2 января 2021, 14:38

В Москве 17-летняя девушка сбежала из Морозовской детской клинической больницы, где лечилась от выявленного у нее коронавируса, передает zakon.kz.

В полицию поступила информация из Морозовской детской клинической больницы о том, что днем 31 декабря 2020 года самовольно покинула лечебное учреждение девушка 2003 года рождения. Она находилась в 17-м отделении в красной зоне с коронавирусом, - сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС.

По данным источника, ранее девушка неоднократно покидала больницу. Она состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в наркодиспансере по месту жительства. Полиция проводит проверку.


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