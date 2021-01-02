К Земле приближается двойник челябинского метеорита

Астероид под названием 2020 YA1 пролетит мимо нашей планеты 3 января 2020 года.

Рядом с нашей планетой 3 января пролетит первый в новом году астероид. У астрономов он значится под названием 2020 YA1 и, поскольку может пересекать орбиту Земли, носит статус потенциально опасного, сообщает портал Express со ссылкой на NASA.

По заключению экспертов, этот космический гость размерами чуть меньше челябинского метеорита, взорвавшегося в небе над Южным Уралом 15 февраля 2013 года. По оценкам ученых, диаметр челябинского астероида до падения составлял около 19,8 метра, а масса — от 7 тысяч до 13 тысяч тонн, а 2020 YA1- 16 метров, это примерно высота пятиэтажного дома.

В сообщении NASA отмечается, что новый астероид приближается к Земле, по космическим меркам, довольно медленно, со скоростью более 13 тысяч километров в час (3,7 км в секунду). По расчетам, он должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии примерно 153 7612 км - это примерно в четыре раза превышает расстояние от Земли до Луны, пишет "Южноуральская правда".

Астероид 2020 YA1 серьезной опасности для Земли не представляет, поскольку он пролетит мимо на довольно большом расстоянии,- говорит известный астрофизик, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.- Причем он сравнительно малых размеров, и если бы даже столкнулся с нашей планетой, то большей частью, как и челябинский метеорит, скорее всего, просто сгорел бы в атмосфере. Этот астероид (он открыт совсем недавно, 17 декабря этого года) относится к так называемому семейству Атона, которые обладают хоть и небольшим, но все-таки риском столкновения с Землей. Они отличаются тем, что максимальное расстояние от Солнца — более 0,98 астрономической единицы — то есть в основном эти астероиды вращаются вокруг него по внутренней от нашей планеты орбиты, но в какой-то момент в самой ее далекой точке могут приблизиться к Земле. Их "собратья" из семейства Атиров более безопасны, поскольку вращаются вокруг Солнца внутри земной орбиты, а Амуры — с ее внешней стороны. А, к примеру, челябинский метеорит относится к семейству Аполлонов, которые в основном летают "снаружи" земной орбиты, но могут и пересекать ее, создавая угрозу падения.

По словам астрофизика, уходящий год был богат на космические события, особенно на "метеоритные". Так, 23 декабря в китайском Тибете (провинция Цинхай) зафиксировали падение на Землю очень необычного метеорита. Его свечение продолжалось очень долго, 29 секунд — на 10 больше, чем у челябинского болида.

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