Заключенные в Карагандинской области освоили керлинг

В колонии сформировалась группа осужденных-энтузиастов.

Праздники в колонии максимальной безопасности АК-159/7 заключенные провели за игрой в керлинг, сообщает zakon.kz.

Олимпийский вид спорта стал популярным в учреждении давно и турнир проводится уже во второй раз. За годы сформировалась группа осужденных-энтузиастов.

Весь спортивный инвентарь - камни-биты и щетки - изготовлены руками осужденных. Ими же подготовлена ледовая площадка с соответствующей разметкой стартовой линии и игровым "домом".

Чтобы избежать скопления людей, на турнире не допустили зрителей из числа остальных осужденных.

Турнир проходит на высокой конкуренции, каждый отряд хочет стать победителем. В прошлом году турнир проводился в первый раз, в этом году все на опыте. Думаю, в ближайшее время керлинг станет настолько популярным, что турниры будут проводиться во всех колониях, - сообщил осужденный учреждения АК-159/7.

"По итогам турнира победители получат призы, а также поощрения от имени начальника учреждения", - говорится в сообщении ДУИС по Карагандинской области.

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