Огромные пробки образовались на дороге на Медеу
Автор видео утверждает, что пробка тянется почти до плотины.
Фото : Кадр из видео2 января 2021, 17:47
В алматинских соцсеях распространяется видео километровых пробок на дороге в сторону спорткомплекса Медеу, сообщает zakon.kz.
Автор видео утверждает, что пробка тянется почти до плотины, а в сопровождающем видео комментарии говорится, что на дорогу уйдет 2-3 часа.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052919-152aba60067bc28fee825425f9f1daa9
Сейчас читают