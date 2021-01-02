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Огромные пробки образовались на дороге на Медеу

Автор видео утверждает, что пробка тянется почти до плотины.

Фото : Кадр из видео2 января 2021, 17:47

В алматинских соцсеях распространяется видео километровых пробок на дороге в сторону спорткомплекса Медеу, сообщает zakon.kz.

Автор видео утверждает, что пробка тянется почти до плотины, а в сопровождающем видео комментарии говорится, что на дорогу уйдет 2-3 часа.


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