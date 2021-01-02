Выезд из Нур-Султана ограничен некоторым видам транспорта

В Нур-Слутане к данному часу температура воздуха - 30.

Понижение температуры привело к тому, что пришлось ввести ограничения на выезд из столицы, сообщает zakon.kz.

В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры) вводится ограничение движения с города Нур-Султан для общественного транспорта и автотранспорта на дизельном топливе во всех направлениях автодороги республиканского значения, - говорится в сообщении пресс-службы акимата Нур-Султана.

В Нур-Слутане к данному часу температура воздуха - 30.

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