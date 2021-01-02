Семью, едва не замерзшую на трассе, спасли полицейские

В поисках принимали участие полицейские трех районов, через которые лежал путь следования пропавших.

Сигнал SOS появился 1 января в Instagram. Говорилось, что семья Есетовых выехала в 10:00 из села Жарлы Байганинского района, но до места не добралась, телефоны недоступны, сообщает zakon.kz.

Они выехали на белой Ниве в сторону аула Қаңбақсай, Берсиевского сельского округа. Полицейские трех районов Байганинского, Темирского и Уилского, через которые лежит путь следования пропавших путников, немедленно приступили к поискам.

Участковый инспектор сельского округа Таскопа Темирского района капитан полиции Жандос Айсеев обзвонив села по пути следования, в сторону Берсиева, выяснил что путники примерно в 14 часов проехали аул Қой и пропали. После этого он вместе с сельским акимом Марзией Кожаковой выехал по следам пропавших супругов.

Через полчаса Нива была найдена, она забуксовала в снегу, супруги Есетовы замерзшие, но радостные были благополучно доставлены в акимат села Таскопа.

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