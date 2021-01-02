Порошенко анонсировал фильм Netflix о задержании россиян в Беларуси

На днях Порошенко признался, что операцию по задержанию 33 россиян в Минске санкционировал лично он.

Стриминговый сервис Netflix планирует снять филь о задержании российских бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, сообщает zakon.kz.

Я имею точную информацию, всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по операции, — сказал он в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

На днях Порошенко признался, что операцию по задержанию 33 россиян в Минске санкционировал лично он.

Об инциденте стало известно 29 июля. Белорусские власти заподозрили россиян в организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов. В Кремле, в свою очередь, заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну, а в Беларусибыли транзитом.

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