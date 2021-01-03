Казахстанцы не могут вернутся домой из России
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни мороз только усилится.
Фото : bk55.ru3 января 2021, 00:56
Все дороги между СКО и приграничными областями России закрыты из-за погодных условий, сообщает zakon.kz.
Петропавловск.news передает, что автовладельцев Омской области предупредили о том, что границы между странами полностью перекрыты и на въезд, и на выезд, и находящиеся в России казахстанцы не смогут в ближайшее время вернуться.
Спасатели МЧС России рекомендуют воздержаться от поездок.
Второго января, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области от оперативного дежурного Департамента по чрезвычайным ситуациям Республике Казахстан поступило сообщение о том, что с 17 часов будет приостановлено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах Северо-Казахстанской области в Республике Казахстан, — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни мороз только усилится.
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