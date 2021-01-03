В Мексике врача госпитализировали после введения вакцины Pfizer

Врачи поставили ей предварительный диагноз – энцефаломиелит.

В Мексике врача госпитализировали в отделение интенсивной терапии после введения вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, сообщает zakon.kz.

У нее начались судороги, возникли проблемы с дыханием и появилась сыпь на коже, сообщило Министерство здравоохранения страны.

32-летний врач, получившая вакцину от COVID-19 от Pfizer — BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у нее появились кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание в течение 30 минут после введения препарата – говорится в сообщении.

Состояние доктора оценивается как стабильное. Врачи поставили ей предварительный диагноз – энцефаломиелит. Это заболевание нервной системы, которое приводит к поражению головного и спинного мозга.

Ранее замглавы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель заявил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Для этого используется препарат Pfizer - BioNTech, который ранее был в экстренном порядке одобрен мексиканской Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков.

Это не первая проблема с вакциной Pfizer. Ранее аллергическую реакцию на Pfizer и BioNTech обнаружили у пациента в Греции. А в США после прививки этой вакциной медбрат заразился коронавирусом.

В декабре 2020 года во время вакцинации жителей Великобритании у некоторых были выявлены сильные аллергические реакции и другие побочные эффекты — слабость в мышцах и боли в руках. А в Швейцарии от прививки Pfizer в доме престарелых скончался 91-летний пациент.

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