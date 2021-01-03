Сотни мертвых птиц нашли на дорогах Рима после фейерверка

Пиротехника представляет угрозу для животных.

Сотни мертвых птиц были найдены на улицах Рима в Италии в пятницу. Защитники животных предположили, что это произошло из-за новогоднего фейерверка, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Итальянское отделение Международной Организации по защите животных (OIPA) призвало запретить продажу петард и фейерверков для личного пользования. По их словам, пиротехника представляет угрозу для животных.

Возможно, они умерли от испуга. Они могут сталкиваться друг с другом, или ударяться об окна или линии электропередач, - сообщила пресс-секретарь OIPA Лоредана Диглио.

Президент организации Массимо Компаротто отметил, что каждый Новый год зоозащитники насчитывают сотни погибших особей. Пришло время законодателю исправить хаос. Это вопрос здоровья и общественного порядка, - сказал он.

По мнению членов Британского Королевского Общества защиты птиц (RSPB), эффект фейерверков "мало чем отличается от эффекта грозы". Однако салюты вблизи гнезд имеют потенциальную опасность для пернатых.

Чтобы свести к минимуму любое негативное воздействие фейерверков на птиц, мы настоятельно призываем организаторов фейерверков избегать запуска ракет вблизи чувствительных районов дикой природы, таких как заповедники, а также мест гнездования, - говорится на сайте организации.

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