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Когда Pfizer может появиться в Казахстане, рассказал Цой

Министерство предложило внести документы для проведения процедуры регистрации вакцины на территории Казахстана.

Фото : Deutsche Welle3 января 2021, 13:01

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что зарубежная вакцина Pfizer может появиться в Казахстане не ранее второго полугодия 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально в канун Нового года последние переговоры были с Pfizer. Мы обсуждали вопрос возможной поставки и стоимости. Было подписано соглашение о конфиденциальности. В целом, предварительно было предложено, что эта вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия 2021, - сказал он.

Министерство предложило внести документы для проведения процедуры регистрации вакцины на территории Казахстана.

Максимально попросили ускориться. Пока заявили такие сроки, - отметил Цой.


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