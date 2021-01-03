Когда Pfizer может появиться в Казахстане, рассказал Цой
Министерство предложило внести документы для проведения процедуры регистрации вакцины на территории Казахстана.
Фото : Deutsche Welle3 января 2021, 13:01
Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что зарубежная вакцина Pfizer может появиться в Казахстане не ранее второго полугодия 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.
Буквально в канун Нового года последние переговоры были с Pfizer. Мы обсуждали вопрос возможной поставки и стоимости. Было подписано соглашение о конфиденциальности. В целом, предварительно было предложено, что эта вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия 2021, - сказал он.
Министерство предложило внести документы для проведения процедуры регистрации вакцины на территории Казахстана.
Максимально попросили ускориться. Пока заявили такие сроки, - отметил Цой.
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