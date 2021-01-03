100 тысяч исследований в сутки на COVID могут теперь делать лаборатории в Казахстане
Диагностика КВИ осуществляется 132 лабораториями и 48 пунктами забора биологического материала.
Фото : rbc.ru3 января 2021, 13:06
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал о том, как проводится лабораторная диагностика коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.
За прошедший год значительно увеличились наши возможности по лабораторной диагностике вируса. С момента начала пандемии коронавирусной инфекции тестирование на COVID-19 методом ПЦР начато в апреле месяце в 19 лабораториях с общей мощностью 6 000 тестов в сутки, тогда как на сегодняшний день диагностика КВИ осуществляется 132 лабораториями и 48 пунктами забора биологического материала, с общей мощностью 100 тысяч исследований в сутки, - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день проведено более 5 млн исследований, ежедневно лабораториями проводится до 40 тысяч тестов.
Таким образом, резервная мощность лабораторий составляет 60 тысяч исследований, в настоящее время данная мощность используется для обеспечения безопасности выборов, - добавил министр.
Оксана Скибан, Нур-Султан.
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