Фонд ОСМС покроет расходы на тестирование членов избрательных комиссий

Бесплатно тестировать также будут доверенные лица и наблюдателей.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, за чей счет будут тестировать членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц, которые будут работать на выборах в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент zakon.kz.

Тестирование будет проводиться бесплатно за счет средств фонда ОСМС. Все те, которые попадут в списки наблюдателей, члены избирательных комиссий, доверенные лица, будут протестированы нами и возмещено это будет за счет фонда, - отметил глава Минздрава на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас Минздрав формирует списки участников избирательного процесса, которых будут тестировать бесплатно.

Для незастрахованных мы предусматриваем другие источники финансирования. У нас есть возможности тестирования через лаборатории Национального центра экспертизы, который у нас есть. То есть это республиканский бюджет и другие источники. Конкретно после того, как мы получим списки, сверим их, сопоставим с базой данных, уже будет понятно, как мы сможем тестировать, - добавил министр.

Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты пройдут 10 января.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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