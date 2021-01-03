Новогодние инстаграм-вечеринки казахстанских звезд прокомментировали в Минздраве

Запреты, которые установлены, они едины для всех и нет никаких исключений.

На брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос по поводу того, отслеживаются ли для выявления нарушений карантинного режима соцсети звезд, где они провели свой новогодний уикенд, передает корреспондент zakon.kz.

Запреты, которые установлены, они едины для всех и нет никаких исключений, - сказала Есмагамбетова.

Как она добавила, для того, чтобы контролировать ситуацию с нарушениями карантина, карантинного режима, на сегодня существует около 1600 мониторинговых групп по всей стране.

В состав этих групп входят местные исполнительные органы, сотрудники полиции, а также волонтеры и представители общественных объединений. То есть любой, кто хочет участвовать в работе мониторинговых групп, он может заявить в местный акимат и принимать в этом участие, - отметила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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