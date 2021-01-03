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За нарушения карантина в первый день нового года выписали более тысячи штрафов

За эти два дня было проведено порядка 800 рейдов и выявлено более 70 нарушителей.

Фото : Qazpulse3 января 2021, 13:39

На брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала о нарушениях карантинного режима 31-го декабря 2020 года и 1-го января 2021-го года, передает корреспондент zakon.kz.

Если говорить, то с 31-го и по 1-ое число, то мониторинговыми группами, которые проводили работу, было выявлено нарушений в 2 раза больше, чем за предыдущую неделю. Было наложено более 1 тысячи штрафов. Эта работа проводилась с 13-го, 1-го, только за эти 2 дня было проведено порядка 800 рейдов и выявлено более 70 нарушителей, - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, как правило все нарушения были связаны с работой объектов, которые не должны работать, с нарушением режима работы, то есть установленного времени и увеличением количества людей, которым разрешается находиться в объектах общепита, это более 30-50 человек.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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