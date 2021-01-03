Канело отказался от одного из чемпионских поясов

Любой претендент на бой с ним должен быть готов к бою в суперсреднем весе, – сказал его менеджер.

Мексиканский боксер Сауль Альварес (Канело) принял решение отказаться от чемпионского титула по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг), сообщает zakon.kz.

BoxingScene приводит слова тренера и менеджера спортсмена Эдди Рейносо. Тот говорит, что Альварес намерен отказаться от выступления в этом весовом дивизионе и планирует сосредоточиться на боях в категории до 76,2 кг.

Сейчас Канело – суперсредневес. Это его основной вес. В нем он чувствует себя лучше всего. В среднем весе нас уже ничего не держит. Любой претендент на бой с ним должен быть готов к бою в суперсреднем весе, – сказал Рейносо.

20 декабря Сауль Альварес одолел Каллума Смита, завоевав титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе.

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