Законодательная власть в стране должна выйти на новый уровень - алматинские политологи

Партии-участницы разработали свои предвыборные программы и платформы, в которых предусмотрены и отработаны почти все вопросы жизни казахстанского общества.

10 января текущего года состоятся выборы депутатов Маслихата Парламента и маслихатов городов. В выборах участвуют 5 партий: "Народная партия Казахстана", "Нур Отан", "Ауыл", "Акжол" и "Адал", сообщает zakon.kz.

Алматинские эксперты, представитель Общественного центра по наблюдению за выборами Гражданского альянса города Алматы, доктор политических наук, профессор Адиль Джунусов и заместитель директора Института философии, политологии и религиоведения Юрий Булуктаев поделились своими мнениями о предстоящих выборах, подчеркнув их важность.

Адиль Джунусов отметил, что пандемия значительно понизила экономические показатели страны, но несмотря на это, сейчас есть возможность их восстановить.

Нам необходима стабильность. Выборы не должны ей помешать, они должны воодушевить на будущую и лучшую работу. На всех участках будут стоять наблюдатели, следящие за чистотой выборов и отсутствием конфликтов в избирательных участках, - добавил Адиль Джунусов.

В свою очередь, Юрий Булуктаев напомнил, что все партии-участницы разработали свои предвыборные программы и платформы, в которых предусмотрены и отработаны почти все вопросы жизнедеятельности общества Казахстана, включая социальный, политический, культурный и другие аспекты. Все эти аспекты активно пропагандируются активистами партий, поэтому, граждане могут сделать свой выбор на основе изучения и анализа их кампаний.

Очень важно, чтобы избиратели определились, за какую партию они будут голосовать. Если говорить вообще о значимости выборов 10 января, то, безусловно, они значимы, в первую очередь, тем, что законодательная власть в Казахстане должна выйти на новый, качественный, более высокий уровень, - отметил Юрий Булуктаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!