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В Алматинской области продлили ограничения на движение по трассе

Оно действует с 18:00 3 января по 9:00 часов 4 января 2021 года на участке трассы с 558 по 615 км (город Ушарал - граница ВКО)

Фото : 22.mchs.gov.ru3 января 2021, 21:14

Ухудшающиеся погодные условия в регионе не позволили снять введенные 2 января ограничения на движение по автодорогам Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Как передают Алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор", в связи ухудшением погодных условий, вводится временное ограничение движения на автодороге Республиканского значения "Алматы-Оскемен". Оно было введено еще вчера, но из-за понижения температуры воздуха до -35 С его продлевают еще на сутки.

Ограничение касается всего общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Вступает в силу с 18:00 3 января по 9:00 часов 4 января 2021 года на участке трассы с 558 по 615 км (город Ушарал - граница ВКО), - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.


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