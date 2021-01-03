Взорвавшийся баллон разрушил дом в Актюбинской области

В результате взрыва газового баллона в Актюбинской области разрушен дом, два человека пострадали, сообщает zakon.kz.

Сообщение о взрыве поступило 3 января в 14:17. Взорвался 5-литровый газовый баллон.

В ДЧС рассказали, что пожар ликвидирован, двух пострадавших - 36-летняя женщина и 31-летний мужчина с ожогами доставлены в Кобдинскую районную больницу.

У женщины ожоги 2-3 степени, обожжено 15-18% тела. Мужчина пострадал больше, у него обожжено около 40% тела. Пострадавшие в сознании, им оказывают помощь, врачей консультируют специалисты санавиации, - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.