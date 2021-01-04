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Палата представителей США может перейти на гендерно-нейтральные обращения

Республиканцы раскритиковали подобную инициативу.

Фото : sm.news4 января 2021, 01:47

Демократы в палате представителей Конгресса США предложили рассмотреть пакет правил, включающий использование гендерно-нейтральных обращений в процедурах нижней палаты. Например, заменить местоимения "он", "она" на слова "представитель" или "делегат". Кроме того, "отец" и "мать" могут уступить место "родителю", а "брат", "сестра" — "родственнику", сообщает zakon.kz.

Новостной портал Axios передает, что республиканцы раскритиковали подобную инициативу.

Так, лидер их фракции в нижней палате Кевин Маккарти в своем Twitter подверг инициативу критике, написав: "Это глупо. Подписываюсь: отец, сын и брат".

Согласно инициативе, планируется также создать специальный комитет по преодолению экономического неравенства. В заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и главы комитета по правилам Джеймса Макговерна, представляющих Демократическую партию, говорится, что Конгресс намерен решать "вопросы неравенства на основе расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности путем изменения (использования) местоимений и родственных обращений в процедурах Палаты представителей на гендерно нейтральные".


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