Трамп назвал сильно преувеличенными данные по COVID-19 в США

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 миллионов случаев заболевания COVID-19, из них 346,9 тысячи человек умерли.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что данные о заболеваемости COVID-19 в США сильно преувеличены, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, дело в методах подсчета числа заболевших и умерших, которые используются Центрами по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные - заявил он.

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 миллионов случаев заболевания COVID-19, из них 346,9 тысячи человек умерли.

CNN отмечает, что число случаев заболевания COVID-19 резко возросло после Дня благодарения, в то время как влияние Рождества и Нового года еще до конца себя не показало.

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