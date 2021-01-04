Горячие новости
Читайте также

Сколько заболевших с пневмонией нашли за сутки в Казахстане

Один случай с летальным исходом.

Фото : Pixabay4 января 2021, 10:14

2 января было зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

Один случай с летальным исходом. 47 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45984, летальных случаев - 509, выздоровевших - 33298.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты