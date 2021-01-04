Сколько заболевших с пневмонией нашли за сутки в Казахстане
Один случай с летальным исходом.
Фото : Pixabay4 января 2021, 10:14
2 января было зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz
Один случай с летальным исходом. 47 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45984, летальных случаев - 509, выздоровевших - 33298.
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