Сколько заболевших с пневмонией нашли за сутки в Казахстане

Один случай с летальным исходом.

2 января было зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

Один случай с летальным исходом. 47 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45984, летальных случаев - 509, выздоровевших - 33298.

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