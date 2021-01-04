В Грузии родился редкий зеленый щенок
Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.
Фото : Pixabay4 января 2021, 11:50
Щенок зеленого цвета родился под Новый год в грузинском селе города Ахалцихе (региона Самце-Джавахети), передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Владелец собаки рассказал, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем.
Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сестрами.
Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай. Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.
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