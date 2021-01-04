Горячие новости
Читайте также

Дорогу закрыли в Алматинской области из-за бурана

В ДЧС рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.

Фото : Pixabay4 января 2021, 12:20

С 10:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения "Ушарал-Достык" (84-184 км, с. Коктума - ст. Достык), передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Дорога закрыта из-за ухудшения погодных условий - сильный буран, отсутствие видимости.

В ДЧС рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты