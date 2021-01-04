Дорогу закрыли в Алматинской области из-за бурана
В ДЧС рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.
Фото : Pixabay4 января 2021, 12:20
С 10:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения "Ушарал-Достык" (84-184 км, с. Коктума - ст. Достык), передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
Дорога закрыта из-за ухудшения погодных условий - сильный буран, отсутствие видимости.
В ДЧС рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.
При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
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