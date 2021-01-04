"Барыс" одолел "Амур" по буллитам в напряженном выездном матче

Первый матч 2021 года порадовал болельщиков своим накалом.

Команда из Нур-Султана победила на выезде "Амур" со счетом 5:4 в серии буллитов, сообщает zakon.kz.

В первом матче 2021 года казахстанцы открыли счет в середине первого периода – вновь сыграла связка Панюков – Фрэттин, и последний продлил свою результативную серию. Но еще до перерыва "Амур" вышел вперед усилиями Полунина и Лугина, который отличился в большинстве.

Во втором периоде Йордан после своего сольного прохода упрочил преимущество хозяев. Но дальше последовали два точных выстрела от казахстанцев – отличились Акользин (первая шайба в сезоне) и Старченко.

В заключительной трети соперники обменялись результативными атаками. Заброшенные шайбы на счету Терещенко и Михайлиса. Игра перешла в овертайм, где моменты были у каждой команды, но все же за 65 минут соперники так и не выявили победителя, - пишет пресс-служба ХК "Барыс".

В серии буллитов крепче нервы оказались у "Барыса".

6 января подопечные Юрия Михайлиса вновь сыграют в Хабаровске с "Амуром".

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