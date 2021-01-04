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Развращал 11-летнюю девочку – подозреваемого содержат в изоляторе ЗКО

Преступление произошло больше четырех лет назад, однако известно о нем стало недавно.

Фото : Rutgers University4 января 2021, 17:01

Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя ЗКО начато еще в сентябре прошлого года, сообщает zakon.kz.

"Летом 2016 года мужчина, находясь у себя дома, неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении малолетней", - приводит слова полицейских портал Мой Город.

Преступление произошло больше четырех лет назад, однако известно о нем стало недавно.

На момент совершения преступления девочке было 11 лет, сейчас ей 15 лет.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный содержится в следственном изоляторе.

Ведется досудебное расследование по статьям 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении малолетнего" и 124 УК РК "Развращение малолетних, совершенное неоднократно", - рассказали в полиции.


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