Застреленного мужчину нашли в Алматинской области

Задержаны двое жителей города Жаркент. Они уже дали признательные показания.

Сообщение о найденном в Жаркенте трупе поступило в отдел полиции Панфиловского района 3 января 2021 года, сообщает zakon.kz.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность убитого, которым оказался 39-летний местный житель.

Преступление сейчас раскрыто. По подозрению в его совершении задержаны двое жителей города Жаркент. Мужчины признались, что расправились со знакомым из-за личных неприязненных отношений. Показания подозреваемых будут тщательного проверены. Они взяты под стражу, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

Начато досудебное расследование по статье 99 ч. 2 п. 7 УК РК, с назначением соответствующих экспертиз.

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