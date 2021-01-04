Adobe Flash окончательно прекратил свое существование

Начиная с 12 января 2021 года Adobe будет блокировать запуск любого Flash-контента.

Свершилось то, о чем пользователей предупреждали еще три года назад — 31 декабря 2020 года компания Adobe окончательно прекратила поддержку Flash Player, сообщает zakon.kz.

Компания с 2015 года просит разработчиков переходить на инструменты HTML 5 вместо Flash, передает cnews.

Теперь эта технология, переставшая получать патчи, грозит стать угрозой безопасности пользовательских данных и пользователи стали получать предупреждения с рекомендацией удалить Flash Player из системы пользователи Windows 10 стали получать незадолго до Нового года.

Технология появилась в 1996 году как инструмент для разработки анимации, но быстро превратилась в важнейший элемент воспроизведения мультимедиа в сети. Именно платформа Flash помогла сформировать привычный нам интернет с мультиками, анимацией и играми в браузерах. Flash стремительно набирал популярность в сети, его встраивали во многие сайты и основные браузеры, чтобы корректно отображались интерактивные web-страницы, игры и загружалось видео с музыкой.

Adobe не является создателем Flash. За этой технологией стоит компания Futurewave, и первоначально она называлась Futuresplash Animator. В 1996 г. Futurewave перешла в собственность компании Macromedia, а технология сменила название на Flash. Adobe купила Macromedia во II квартале 2005 года, а вместе с ней – и все ее активы.

Основной причиной полного отказа от Flash со стороны как сторонних разработчиков, так и самой Adobe, стала именно небезопасность этой технологии. За десятилетия ее существования в ней были выявлены десятки мелких и крупных уязвимостей, угрожавших пользователям потерей личных данных и другими не менее неприятными последствиями хакерских атак.

Ранее в этом месяце Adobe выпустила последнее обновление для Flash и стала более жестко советовать пользователям удалить приложение. Также в компании сообщили, что начиная с 12 января 2021 года Adobe будет блокировать запуск любого Flash-контента.

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