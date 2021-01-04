Работник автомойки украл деньги из бардачка клиента

Его задержали в течение суток.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже на автомойке, сообщает zakon.kz.

Водитель автомобиля Hyundai оставил машину на автомойке поселка Аксукент, а когда забрал ее, обнаружил пропажу 50 тыс. тенге. После чего обратился в дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением.

Полицейские зарегистрировали в ЕРДР районного управления полиции по статье 188 УК РК "кража" и приступили к розыску подозреваемых.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая опросила очевидцев, изучила камеры видеонаблюдения и прочесала близлежащую территорию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП в течение суток задержали подозреваемого, работника автомойки. Им оказался житель Сайрамского района, у которого оперативники изъяли вещественные доказательства.

В настоящее время в отношении автовора проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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