Иран приступил к обогащению урана до 20%

На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду.

Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо в соответствии с ранее ратифицированным законом "Стратегическая мера по отмене санкций", передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства страны Али Рабии.

Президент Ирана Хасана Рухани отдал распоряжение начать обогащение урана в рамках недавно ратифицированного закона о "Стратегических мерах по отмене санкций". Процесс подачи газа UF6 начался несколько часов назад. Первый продукт будет получен в течение нескольких часов, - сказал Рабии.

Постановление парламента об активизации ядерной деятельности было утверждено Советом стражей Конституции Ирана в начале декабря. Документ, в частности, разрешал производство и накопление урана с уровнем обогащения 20%.

В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, что выше уровня, предусмотренного многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. В соответствии с этим документом он не должен превышать 3,67%. Решение об увеличении уровня обогащения было принято в Тегеране после того, как из сделки в одностороннем порядке вышли США.

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