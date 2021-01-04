Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии

Формально поводом для поездки Трампа в штат Джорджия станет поддержка кандидатов-республиканцев на втором туре выборов в Сенат США, которые состоятся 5 января.

Действующий президент США Дональд Трамп намерен выступить с "победной" речью в штате Джорджия, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание, которое опубликовал Белый дом.

Формально поводом для поездки Трампа в штат Джорджия станет поддержка кандидатов-республиканцев на втором туре выборов в Сенат США, которые состоятся 5 января.

Эта поездка пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого глава государства уговаривал пересчитать голоса в его пользу.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.

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