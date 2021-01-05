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За УДО руководитель КХ заплатил 16 млн

В службе ДУИС по ЗКО отметили, что такой факт возмещения крупного ущерба осужденным к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, зарегистрирован впервые.

Фото : Пресс-служба ДУИС по ЗКО5 января 2021, 00:40

Руководитель крестьянского хозяйства заплатил 16 миллион тенге за УДО, сообщает zakon.kz.

Пресс-служба ДУИС по ЗКО передает, что осужденный к ограничению свободы за браконьерство, решил добровольно возместить ущерб государству, причиненный его преступлением. Для этого фермер продал весь свой скот.

В службе ведомства отметили, что такой факт возмещения крупного ущерба осужденным к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, зарегистрирован впервые.

Он был осужден на два года ограничения свободы за браконьерство.

Учитывая, что осужденный за период отбывания наказания злостных нарушений не допускал, полностью возместил ущерб за преступление, и отбыл фактический срок отбывания наказания, то суд его ходатайство удовлетворил. Постановление уже вступило в законную силу, – говорит начальник ДУИС по ЗКО полковник юстиции Азамат Изтлеуов,

По словам бывшего осужденного, незаконная охота больно ударила по карману, в содеянном он раскаялся и нарушать закон больше не будет.


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