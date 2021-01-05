Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы

Врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем в праздники.

Злоупотребление крепкими напитками в новогодние праздники может иметь негативные последствия для зубов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов, передает zakon.kz.

Из-за алкоголя нарушается кровоснабжение органов полости рта, что приводит к их преждевременному старению, пояснил стоматолог.

Алкоголь нарушает проводимость сосудов и микрокапилляров. Всем органам в полости рта: и деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему, – рассказал стоматолог.

Врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем в праздники, а также заранее позаботиться о том, чтобы во время длинных каникул не пришлось срочно бежать к врачу. По его словам, к стоматологу лучше ходить на осмотр, чем на лечение.

Людям, которые давно не посещали стоматолога, я бы советовал найти время и, несмотря на все эпидемиологические ограничения, показаться врачу. Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее, – посоветовал Дмитрий Смирнов.

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