Youtube-блогер хочет подраться с "Тором" после Мейевезера

Бой бывшего боксера и звезды соцсетей запланирован на 20 февраля 2021 года.

Youtube-блогер Логан Пол заявил о том, что хочет сразиться с актером Крисом Хемсвортом, исполнившего роль Тора в киновселенной Marvel, после победы над Флойдом Мейвезером, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Об этом блогер заявил в Twitter, опубликовав видео тренировки актера.

I’ll fight him after mayweather https://t.co/kIqkYlb9fz — Logan Paul (@LoganPaul) January 2, 2021

Пользователи соцсетей посчитали, что Логан становится слишком самоуверенным в своих навыках, особенно когда речь идет о бое с Мейевезером.

Если ты сможешь прокормить себя и говорить полными предложениями после того, как Флойд закончит с тобой, считай это победой, - написал один из комментаторов.

Логан Пол со своим братом Джейком начали свой путь в мире бокса относительно недавно. Первые бои проходили против других блогеров. Ранее Джейк Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона в андеркарте Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

Это событие принесло 80 миллионов долларов, в основном благодаря Тайсону. Однако этого было достаточно, чтобы вызвать интерес Флойда Мейвезера - позже он подписал контракт на бой с Логаном Полом.

Бой бывшего боксера и звезды соцсетей запланирован на 20 февраля 2021 года.

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