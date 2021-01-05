Горячие новости
Читайте также

Мисс Вирджиния-1958 умерла от коронавируса и ожила

Женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Она, к слову, планирует прожить до 101 года.

Фото : ABC 75 января 2021, 10:34

82-летняя Барбара Гатри Лэй, обладающая титулом мисс Вирджиния-1959, в канун Рождества умерла и потом ожила, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post, Барбара Гатри Лэй попала в больницу Джорджии 20 декабря с коронавирусом, из-за которого у нее возникли проблемы с дыханием. Через два дня ее объявили мертвой. Первым об этом узнал сын Барбары Том Келли.

Тот сообщил новость о смерти матери мужу Барбары, Тони Лэю. Но спустя несколько минут Тому Келли позвонили из больницы и сообщили, что у Барбары снова есть пульс.

Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в очень счастливого, - рассказал супруг "ожившей" женщины.

Являющийся врачом сын женщины назвал произошедшее не чем, как "чудом".

Женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Она, к слову, планирует прожить до 101 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты