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Бизнесмен из руин восстанавливает свое родное село в СКО

Сейчас он строит современную молочную ферму.

Фото : Акимат СКО5 января 2021, 10:56

Бизнесмен из руин восстанавливает свое родное село в СКО. Об этом на своей странице написал аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает zakon.kz.

Глава региона привел в пример агрария, который вдохнул жизнь в родное село.

Герой сегодняшнего поста - Бахыт Кусаинов. 9 лет назад Бахыт решил переехать в родное село Прекрасное в Айыртауском районе. С тех пор он занимается возрождением родного села, развивает сельское хозяйство. Можно сказать, из руин восстанавливает село, которое было неперспективным, - написал аким области.



Сейчас он строит современную молочную ферму. Построено 11 домов для сельчан. Будет открыт мини-центр и фельдшерско-акушерский пункт.



Бахыт Кусаинов настоящий патриот своей родины. Не на словах, а на деле доказывает как нужно поддерживать село. Односельчанам создает комфортные условия. Одним словом, у села Прекрасное хорошие перспективы развития, - заключил Кумар Аксакалов.


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